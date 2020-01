La climatisation envahit nos espaces de vie en nous apportant une atmosphère plus conviviale et plus confortable à vivre. Mais, en contrepartie, on est bien contraint de voir des dispositifs encombrant les façades de la maison avec un aspect qu’on ne voudrait pas présenter à ses invités. Le cache climatisation s’invite alors chez vous pour dissimuler discrètement vos systèmes de climatisation visibles depuis l’extérieur. Bien plus qu’une simple barrière de protection, le cache clim présente de nombreux avantages sous tous les plans. On se demande bien lesquels.

Une excellente protection contre les aléas naturels et le climat

Étant donné que votre bloc climatiseur se place en tout temps en dehors de la maison, il peut donc être facilement exposé aux divers aléas naturels et aux changements climatiques durant l’année :

en hivers, il doit faire face à la neige ;

en été, le vent, la pluie et le soleil ne le laissent pas en paix ;

en automne, les feuilles mortes qui tombent peuvent perturber son bon fonctionnement ;

c’est sans parler des diverses contraintes comme les déjections d’oiseau, l’urine des chiens, les rongeurs…

Votre équipement peut alors se détériorer facilement et voir son niveau de performance être réduit au fil du temps. Les détériorations peuvent être un blanchiment de la couverture en plastique, des joints d’étanchéité défectueux, des moisissures, un dysfonctionnement global de son système d’échauffement.

L’installation d’un cache clim est la meilleure des solutions pour protéger votre climatisation des aléas naturels et climatiques. Il absorbe le rayonnement solaire, dissipe la chaleur et protège efficacement contre les projections liquides.

Une barrière antichoc efficace pour une protection optimale

Le cache clim assure également une excellente réduction des chocs pouvant s’appliquer à l’extérieur de votre système de climatisation. Se présentant comme une parfaite carapace de protection pour ce dernier, il protège des :

chutes accidentelles ;

jeux d’enfants ;

animaux de compagnie et animaux sauvages en liberté, y compris les insectes et les rongeurs ;

travaux effectués en extérieur ;

maladresses…

Conçu pour absorber les chocs sans se casser, le cache climatisation présente un corps très flexible et des matériaux robustes pour vous assurer parfaitement le rôle d’un cache clim. Cage de protection bien particulière, il vous évitera d’investir dans des dégâts du quotidien qu’on peut bien prévenir à l’avance. Et si un passant avait voulu souiller ou renverser des canettes ou des bouteilles sur votre climatisation, le dispositif intelligent ne le permettrait pas.

Le cache climatisation assure également la sécurité des personnes et des animaux domestiques pouvant circuler tout près de votre climatiseur. En effet, il empêche tout contact direct et évite que vos enfants ne se blessent ou ne se coupent les doigts par accident. Il en est de même pour votre animal de compagnie.

Un climatiseur plus durable avec un cache clim

Directement ou indirectement, la pose d’un cache clim sur votre système de climatisation incite à prolonger sa durée de vie. En effet, étant donné que votre équipement sera mieux protégé contre les chocs, les intempéries, les actes de vandalisme et les divers aléas naturels, il pourra bien vous servir plus longtemps.

De haute qualité, le cache climatisation encaissera tous les coups durs et vous permettra de faire bien des économies à long terme.

Une réduction importante des nuisances sonores

À l’origine, l’association du fonctionnement du ventilateur et du compresseur d’un système de climatisation produit des nuisances sonores importantes qui peuvent non seulement vous nuire, mais aussi déranger le voisinage. Le cache clim recouvre l’ensemble de l’unité pour assurer une excellente réduction des bruits de quelques décibels. De plus, les ondes de votre climatiseur seront de plus en plus dirigées vers le ciel, vos voisins en seront ravis.

Bien évidemment, le cache clim ne peut faire complètement disparaitre les nuisances sonores étant donné que le climatiseur a tout de même besoin d’un flux d’air pour éviter les risques de surchauffe. Toutefois, il peut très bien en réduire l’intensité pour rendre votre vie ainsi que celle de votre entourage plus agréable.

Cache climatisation : structure et caractéristiques

Pour installer un appareil de climatisation au sein d’une copropriété, on doit obtenir les votes majoritaires de tous les copropriétaires. Cette même règle s’applique également aux lotissements du moment que le climatiseur est visible à l’extérieur.

En général, un cache clim peut adopter une structure, en bois, métallique ou en végétation artificielle :

Bois : un cache clim en bois peut être fabriqué en bois exotique ou en bois traité afin de résister le plus longtemps possible à l’usure ;

ou en afin de résister le plus longtemps possible à l’usure ; Métal : selon le rendu souhaité, on retrouve des caches clim en acier, en aluminium ou encore en fer forgé ;

ou encore en ; Végétation artificielle : laurier, cyprès, buissons ou autre, les imitations de la végétation ne manquent pas sur le marché des caches clim. En principe, on en choisira en fonction de la nature des végétations aux environs.

Certains fabricants de cache climatisation proposent même des modèles personnalisés respectant la couleur naturelle de la façade sur lequel le climatiseur est posé. Au final, on pourra bien espérer à un meilleur rendu esthétique plus naturel et plus immersif.

En principe, votre cache clim devra être doté d’une trappe d’accès permettant un entretien facile et régulier de l’équipement à son intérieur. Il devra aussi laisser passer quelques flux d’air pour empêcher tout dysfonctionnement de la climatisation.

Choisir son cache clim : quels critères essentiels prendre en compte ?

Si l’utilité et les avantages d’utiliser un cache clim ne sont plus à démontrer, faudrait-il encore savoir choisir le bon modèle qui répond à ses attentes. Comment choisir son cache climatisation ? Quels critères essentiels devrait-on prendre en considération ? Acheter votre modèle selon : la qualité des matériaux, la qualité de son assemblage, le type de traitement appliqué sur ses parois externes, la facilité d’accès au climatiseur, la facilité de montage et le niveau de sécurité proposé.

La qualité des matériaux

La qualité des matériaux est bien le premier point qu’il faut tenir en compte pour le choix de son cache clim, car sa durée de vie va en dépendre. Pour maximiser votre investissement, priorisez les modèles plus solides et bien résistants. Votre cache climatisation doit résister sans difficulté aux intempéries diverses : grêle, pluie, neige, vent, soleil, chaleur…

Le matériau parfait doit non seulement être durable et solide, mais aussi résister aux effets de dilatations et de rétraction dus par les changements de température fréquente à l’extérieur de la maison. Dans cet axe, les cadres métalliques sont plus durables, mais peuvent vite se corroder, d’où la nécessité d’un traitement de surface.

On priorisera également les caches clim conçus avec des matériaux écologiques durables respectant les normes de la certification FSC. En choisissant un produit de marque certifié « écologique », vous contribuez indirectement à limiter les impacts nocifs sur l’environnement, surtout si le cache est fait en bois.

La qualité de son assemblage

Étant donné que le cache clim sera posé à l’extérieur pour envelopper l’ensemble de votre système de climatisation, il doit présenter une qualité d’assemblage de haute qualité. On reconnait les caches climatisation de qualité grâce à la facilité d’emboitement de chacune des pièces qui les constituent, d’une haute résistance au frottement ainsi qu’à la vibration.

Un cache clim de qualité est fabriqués avec des trous de passage de vis parfaitement alignées assurant un montage plus rapide et plus facile. Aussi, priorisez les modèles avec des vis en inox et évitez d’utiliser des matières facilement corrosives.

Le type de traitement appliqué

Bien que le cache clim devra présenter un corps déjà résistant aux intempéries et aux chocs divers, il devra aussi subir un traitement pour assurer de meilleurs résultats. Sur du bois, on appliquera du vernis ou une peinture de protection tandis que sur du métal, on pourra exiger un traitement de protection plus complexe.

Certains fabricants de cache climatisation peuvent même proposer un traitement de surface personnalisé en fonction de vos besoins.

La facilité d’accès au climatiseur

Votre cache clim devra proposer une facilité d’accès au climatiseur qui aura besoin d’entretien de temps à autre afin de garder une meilleure durabilité dans le temps. Dans cette optique, on priorisera les modèles facilement escamotables, manipulables et légers.

La facilité de montage

Bien qu’on soit toujours tenté de choisir un modèle plus beau, plus solide, plus performant et plus résistant, un cache clim difficile à monter vous rendra bien la tache assez contraignante. Vous pourriez même être obligé de faire appel à un professionnel ne serait-ce que pour le monter.

De ce fait, autant que possible, choisissez un cache climatisation facile à monter en 15 à 30 minutes en suivant les prescriptions d’une notice livrée avec l’ensemble.

Le niveau de sécurité proposé

En dernier point, le meilleur cache climatisation à poser sur son système de climatisation devra proposer un niveau de sécurité optimal non seulement pour votre équipement, mais aussi pour votre entourage. Il serait bien dommage que nos enfants, vos animaux de compagnies, vos voisins se blessent accidentellement en passant tout près du climatiseur.

L’idée est d’assurer une parfaite protection des environs tout en étant facile à ouvrir pour le nettoyage de son intérieur.