L’hésitation est normale lorsqu’on doit choisir le type d’escalier qu’il faut pour agrémenter son décor intérieur. Le choix est vaste et les possibilités sont quasiment infinies. Pour avoir un excellent rendu esthétique, il faut choisir une matière adaptée : le bois, le métal, le verre… Mais, laquelle de ces matières sera la plus appropriée pour votre intérieur ? Découvrez dans cet article les différents types et formes d’escaliers que vous pouvez installer pour plus d’esthétique dans votre demeure.

L’escalier en bois idéal pour un rendu esthétique naturel

Le bois est de loin la matière la plus utilisée dans le design et la conception des escaliers. Plus de 70% des ménages choisissent un escalier entièrement ou partiellement fait en bois. Si les escaliers en bois sont tant appréciés, c’est sans doute en raison de leur éclat naturel et chaleureux. L’escalier en bois s’intègre parfaitement dans tous les styles de décoration. Il apporte une touche subtile à l’originalité du décor à travers son petit goût naturel et son aspect esthétique raffiné. Pour embellir votre demeure, vous aurez le choix entre diverses formes d’escaliers en bois : l’escalier hélicoïdal, l’escalier droit classique, l’escalier tournant…

L’escalier hélicoïdal en bois

L’escalier hélicoïdal en bois est parfait pour une décoration harmonieuse d’inspiration moderne ou traditionnelle.

C’est le symbole du raffinement par excellence. Sa structure en colimaçon et sa forme symétrique épurée lui permettent de se fondre également dans une décoration classique. Cet escalier se distingue notamment par ses marches fixées en spirale sur un limon central. Avec cette forme concentrique, il offre un gain d’espace très important, laissant ainsi une marge considérable de possibilités d’agencement pour une décoration élégante.

Par ailleurs, il s’intègre parfaitement dans tous les types de configurations (petite pièce comme grande pièce). Pour un rendu esthétique original et individualisé, vous pouvez y mettre une couche de peinture qui s’harmonise avec votre intérieur. Mais, il faudra contacter un professionnel comme l’entreprise Calade Design pour exploiter convenablement tous les atouts esthétiques de votre escalier hélicoïdal en bois. Avec cette entreprise, le design et la conception de vos escaliers se feront avec grand soin. Ainsi, vous êtes certain d’avoir un rendu attractif et authentique dans votre espace de vie intérieur.

L’escalier classique droit en bois

L’escalier classique droit est une forme en bois que vous pouvez intégrer dans votre demeure pour créer une décoration originale. Même s’il nécessite plus d’espace, cet escalier se démarque surtout par sa simplicité. Il est vrai que sa structure presque linéaire n’apporte pas grand-chose sur le plan esthétique, mais elle garantit un design naturel très séduisant. C’est le genre d’escalier qu’il faut pour un rendu esthétique chic ayant un goût naturel. De plus, lorsqu’il est recouvert de peinture, il prend une allure qui inspire l’élégance. Revêtu d’une couche de vernis, il donnera un air encore plus majestueux, ce qui est parfait pour une décoration moderne.

Vous l’aurez compris, cet escalier est capable d’intégrer une palette de styles de décorations. Il suffit de quelques touches de personnalisation pour le faire passer d’un style classique à un décor contemporain.

L’escalier tournant en bois

Votre décoration intérieure est d’un style moderne et vous pensez installer un escalier qui s’y intègre ? Un escalier tournant en bois fera l’affaire. Avec son aspect très design, il apportera à votre cadre de vie plus d’originalité esthétique. Ce type d’escalier est souvent classé parmi les plus faciles à installer et parmi ceux qui consomment très peu d’espace. Parfait pour les décorations classiques et modernes, il se décline en deux formes différentes : le quart tournant et le double quart tournant.

En forme de « L », le quart tournant offre une structure qui vient rehausser l’esthétique du décor. Son angle peut être placé au départ des manches, au milieu (formant un palier) ou à l’arrivée selon l’espace disponible et la configuration de la pièce.

Quant à lui, le double quart tournant est encore plus esthétique et moins encombrant. Placé dans une pièce, il apporte une belle note d’élégance à l’ensemble de la décoration pour un rendu esthétique très attractif.

L’escalier en métal, parfait pour un style contemporain

Le métal s’accorde une part toujours plus grande dans le design et la fabrication des escaliers. Aujourd’hui, bien qu’étant moins utilisé que le bois, le métal à ses propres avantages sur le plan esthétique. Par exemple, vous pouvez choisir divers matériaux métalliques pour mettre en place des escaliers au design raffiné. Avec le métal, vous avez également le choix entre une grande variété de styles et de formes d’escaliers :

L’escalier suspendu ;

L’escalier à limon central en acier ;

L’escalier colimaçon en aluminium…

L’escalier suspendu en métal

L’escalier suspendu métallique est un des modèles très tendance. Il est donc parfait pour une décoration moderne. Sa particularité se trouve au niveau de son système de marches autoportées qui donne l’impression de flotter dans les airs. Très gracieux, il offre un design épuré qui laisse passer la lumière. Il ne possède pas de contremarche, ce qui le rend très léger et très ergonomique. C’est le type d’escalier idéal pour vivre dans une décorée avec une finesse maximale. Grâce à sa structure métallique, il porte des charges conséquentes avec un niveau de sécurité conforme aux normes en vigueur.

Pour un excellent rendu esthétique, vous pouvez personnaliser votre escalier suspendu en choisissant un métal qui apportera plus de valeur à votre décor. Mais attention, cet escalier n’est pas très adapté aux enfants.

L’escalier à limon central en acier

Cet escalier est un compromis entre un escalier suspendu et un escalier classique. Conçu sur un support unique (limon central), il inspire un look contemporain à travers sa structure légère très design. Il peut prendre diverses formes selon la structure architecturale de la pièce. Vous pouvez l’installer en une forme droite, en quart tournant ou en deux quarts tournants. Le limon central étant en acier, il garantit une sécurité optimale. Pour optimiser son rendu esthétique, vous pouvez commander un limon central en inox avec des marches en bois vernissé.

L’escalier colimaçon en aluminium

L’escalier colimaçon n’est pas esthétique uniquement lorsqu’il est fait en bois. Il est d’ailleurs plus chic et plus contemporain lorsqu’il est fait en métal. C’est le cas par exemple avec le modèle en aluminium. Cet escalier est parfait pour un décor purement moderne. Avec son design très soigné, il possède un aspect lumineux qui vient rehausser votre décoration. De plus, l’escalier colimaçon en alu se marie avec toutes sortes d’aménagements intérieurs.

L’escalier en verre pour un design moderne

Les escaliers en verre sont aujourd’hui de plus en plus prisés. Pour habiller votre intérieur avec opulence et esthétique, vous pouvez choisir :

Un escalier avec garde-corps en verre ;

Un escalier avec marches en verre ;

Un escalier associant garde-corps et marches en verre.

L’escalier avec garde-corps en verre

Un escalier avec garde-corps en verre se fond parfaitement dans les décorations modernes et contemporaines. Il offre plusieurs possibilités de personnalisation pour décorer votre pièce selon vos goûts. Pour un design authentique, vous pouvez par exemple associer un limon central en inox à des marches en bois avec un garde-corps en verre. Cet ensemble esthétique et résistant donnera l’impression d’un escalier sans garde-corps.

L’escalier avec marches en verre

Avec un escalier ayant des marches en verre, votre style de décoration contemporaine sera parfaitement équipé pour rendre votre demeure agréable. C’est l’option idéale pour donner le plus de clarté à votre intérieur. Selon vos besoins, vous pouvez opter pour le verre feuilleté, le ver armé ou le verre trempé pour rendre les marches à la fois solides et esthétiques. Si vous êtes un amoureux du luxe, un escalier hélicoïdal en acier avec des marches en verre feuilleté et trempé comblera vos attentes. Cette combinaison constitue un ensemble parfait pour renforcer le décor dans une demeure au style ultra chic.

L’escalier associant garde-corps et marches en verre

L’escalier associant garde-corps et marches en verre est le nec plus ultra des escaliers en verre. Il allie une structure métallique soigneusement conçue à des marches en verre avec un garde-corps entièrement taillé en verre. L’ensemble forme un escalier élégant sans contremarche et doté d’un design ahurissant. De jour comme de nuit, cet escalier assure l’originalité de la décoration mise en place, à travers son éclat et son architecture très esthétique. Pour créer un décor purement authentique, vous pouvez l’adapter à votre agencement intérieur. Seulement, il faudra avoir recours aux services sur mesure d’un professionnel qualifié. Ainsi, vous pourrez avoir un escalier unique et taillé sur mesure selon vos envies.

Que retenir ? Pour bien décorer votre espace intérieur, vous aurez à choisir entre plusieurs types et formes d’escaliers. Selon la structure architecturale et la décoration intérieure de votre pièce, vous pouvez commander à un expert un escalier hélicoïdal, un escalier classique droit ou un escalier tournant. Confier l’installation à un professionnel expérimenté vous aidera également à obtenir le meilleur rendu. N’hésitez donc pas à faire votre choix parmi les multiples modèles en bois, en métal et en verre disponibles sur le marché.