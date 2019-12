Qui n’a pas envie de vivre dans une maison confortable et bien illuminée ? Pourtant, il ne suffit pas de désirer un salon agréable pour s’y retrouver par magie. Il faut en effet utiliser un certain nombre de techniques pour se créer un cadre magnifique, sans pour autant se ruiner financièrement. Trouvez ici 8 idées et astuces pour faire entrer plus de lumière dans vos pièces et créer une atmosphère de bien-être.

Choisissez les bons luminaires

Pour illuminer l’intérieur de votre maison, vous n’avez pas besoin d’avoir de grandes compétences en décoration. Il suffit d’utiliser les bons accessoires et d’avoir les bons réflexes et le tour est joué. Par exemple, l’achat de luminaire peut vous aider à optimiser la luminosité de votre maison. Sur le marché actuel, vous trouverez des luminaires qui combinent parfaitement sobriété, discrétion et fantaisie pour apporter une touche originale à votre décoration intérieure.

Grâce aux progrès techniques, il existe aujourd’hui plusieurs moyens d’illuminer l’intérieur d’une maison. Du salon à la chambre à coucher en passant par la cuisine, la salle à manger et la salle de bains, vous trouverez différentes solutions pour éclairer facilement vos pièces sans pour autant briser votre tirelire. Pour ne laisser aucun espace sombre dans votre maison, vous pouvez renforcer la lumière naturelle avec des luminaires.

Véritable atout de décoration, un luminaire bien choisi peut faire des merveilles. Peu importe la configuration de votre maison, vous avez le choix entre plusieurs modèles. Sachant que les luminaires contribuent largement au confort d’une pièce, il est important de faire la sélection avec diligence. Que vous optiez pour un luminaire à poser ou à fixer, le rendu sera toujours parfait.

Au besoin, vous pouvez solliciter l’aide d’un électricien qui interviendra pour faire le bilan de vos besoins afin de vous aider à choisir ce qui vous convient. Si l’humidité de votre pièce est assez élevée par exemple, ce professionnel peut vous conseiller d’acheter un ventilateur à options lumineuses pour maximiser le confort des habitants.

Optez pour du mobilier clair

Dans une pièce qui manque de lumière, le mobilier joue un rôle prépondérant. Il convient donc de disposer les meubles de façon intelligente. Plus vos meubles sont bas et clairs, plus vous chassez l’effet d’écrasement. Vous favorisez ainsi une bonne luminosité et un confort toujours présent.

Si les meubles imposants avec des couleurs foncées sont très appréciés, ils ne permettent pas d’optimiser la luminosité d’une pièce. En revanche, un mobilier minimaliste et léger permettra de faire entrer plus de lumière pour créer une atmosphère agréable. Selon votre budget, vous pouvez par exemple opter pour des meubles en bois blanc pour apporter une touche décoratrice à votre intérieur. Veillez toutefois à vérifier que vos meubles possèdent un piétement léger pour ne pas endommager le sol.

En meublant correctement votre pièce, vous pouvez faire de chaque élément un atout pour mieux profiter de la lumière naturelle.

Installez un parquet au sol pour mieux refléter la lumière

Noble et élégant, le parquet est très apprécié pour ses nombreux avantages. Par sa structure, il laisse facilement entrer la lumière naturelle. Peu importe la pièce dont vous souhaitez optimiser la luminosité, l’installation de ce revêtement de sol peut vous aider à atteindre de bons résultats. Veillez toutefois à choisir la teinte adéquate pour ne pas assombrir davantage la pièce.

En plus d’être pratique, le parquet s’adapte à toutes sortes de décorations et peut durer dans le temps, surtout lorsqu’il est fait en bois massif. En installant un parquet dans le sens de la lumière, vous aurez l’impression de gagner en espace. De plus, vous mettez toutes les chances de votre côté d’unifier les espaces. Selon le cas, vous pouvez utiliser un parquet en lames foncées pour contraster subtilement vos murs blancs. En utilisant un parquet de bonne facture, vous pouvez facilement mettre en valeur votre :

intérieur Haussmannien ;

loft ;

studio ;

atelier ;

etc.

Utilisez des rideaux blancs et légers

Si le rideau est une véritable arme de décoration, il faut savoir choisir pour favoriser la luminosité de la pièce. Pour certaines personnes, la couleur autour des fenêtres apporte plus de lumière. Or, dans la réalité, c’est tout le contraire. En installant un rideau de tissu coloré sur une fenêtre, vous gênez l’éclairage et les occupants de la pièce se sentiront étouffés. Pour éviter d’en arriver là, il vaut mieux opter pour des rideaux en fin lin qui apporte une touche de confort à votre intérieur tout en ornant vos fenêtres.

En dehors de la couleur, le poids est l’autre facteur qui peut impacter la luminosité de votre intérieur. Généralement aériens, les rideaux légers ont une énorme facilité à laisser passer la lumière naturelle. De plus, ils vous protègent des regards indiscrets pour vous permettre de préserver votre intimité. Que vous les utilisiez seuls ou combinés, le résultat est toujours satisfaisant. Si vous voulez, vous pouvez personnaliser ces accessoires en y ajoutant des motifs et (ou) des effets.

Dans le commerce, il existe une large gamme de rideaux légers et le choix dépend de plusieurs facteurs. En optant par exemple pour des couleurs claires pour votre salon, vous maximisez vos chances de profiter d’un cadre agréable. Pour les chambres, vous pouvez choisir des rideaux en teintes douces et pastel.

Désencombrez l’espace autour de vos fenêtres

Lors de l’aménagement de l’intérieur de leur maison, beaucoup de personnes ont tendance à installer des meubles près des ouvertures. Or, plus l’espace autour des fenêtres ou des portes est chargé, plus la pièce est oppressante et foncée. Pour éviter d’en arriver là, il est conseillé de choisir des meubles aux lignes simples et au design minimaliste. S’il le faut, n’hésitez pas à faire un peu de vide en déplaçant par exemple certains meubles dans votre terrasse.

De façon basique, le salon est une pièce utile pour accueillir des visiteurs et passer des moments conviviaux en famille. Pour jouer pleinement son rôle, il doit être très bien illuminé. Pour ce faire, vous devez éviter de faire de cette pièce un dépôt de bric-à-brac. De façon période, vous devez passer en revue l’espace situé autour de vos ouvertures et les désencombrer au besoin. Cette opération consistera à enlever tout ce qui bloque le passage de la lumière naturelle. Il peut s’agir des objets décoratifs, des appareils électroménagers, des meubles et autres accessoires inutiles. Une fois l’espace libéré, votre intérieur vous procurera un sentiment de bien-être.

Utilisez des couleurs chaudes sur les murs

Dans une pièce sombre, ajouter de la couleur aux murs peut aider à faire oublier le manque de lumière. En effet, les teintes chaudes sont particulièrement indiquées pour repousser la sensation d’une atmosphère froide et triste. Selon les besoins, vous pouvez opter pour la couleur vive afin de réchauffer l’ambiance de la pièce. Dans ce cas, vous devez jouer les teintes franches tout en misant sur l’harmonie et la sobriété.

En l’absence totale de lumière, vous pouvez miser sur le blanc. Utilisée à bon escient, cette teinte peut capter le moindre rayon pour illuminer votre intérieur. N’hésitez pas à habiller vos murs, plafond et sol de blanc pour permettre à la lumière naturellement de pénétrer facilement votre pièce. Retenez toutefois que le blanc a horreur de la médiocrité et qu’il faudra bien soigner les finitions pour obtenir un résultat impeccable.

En fonction de vos goûts, vous pouvez également utiliser le jaune qui garantit généralement la bonne humeur. Associée au rayonnement du soleil, cette couleur peut sublimer n’importe quel intérieur en transformant la lumière naturelle en un sublime halo doré.

Placez des miroirs sur les murs

Objet magique et tendance, le miroir peut changer votre façon de percevoir un espace. Il en est de même avec la lumière ! En positionnant un miroir dans un coin stratégique de votre salon, votre salle de bains ou de votre chambre à coucher, vous pouvez facilement capter les rayons du soleil. En fonction de la disposition de votre intérieur, vous pouvez accrocher une série de miroirs au mur pour mieux propager la lumière du jour.

Rectangulaire, rond, enveloppé de chêne ou de cuir, un miroir peut booster la luminosité de votre pièce. En plus d’être une belle ponctuation narcissique, cet objet de décoration peut faire beaucoup de choses à la fois. Bien positionné, un miroir peut aller chercher directement la lumière à la source pour illuminer votre pièce. Au lieu de choisir un seul et grand miroir, nous vous recommandons d’utiliser une petite collection de miroirs pour donner du style à votre pièce.

Misez sur des finitions lisses et brillantes sans oublier le contraste

Aujourd’hui, il est possible de trouver des techniques pour illuminer facilement une pièce afin d’éviter le manque de lumière naturelle qui pourrait être préjudiciable à la santé des occupants. En effet, dans une maison mal illuminée, les habitants font généralement face à une baisse de motivation, une perturbation de l’humeur ainsi qu’une fatigue permanente.

Lorsque la lumière naturelle manque à l’intérieur d’une maison, tous les moyens sont bons pour corriger le tir. En optant pour des accessoires capables de réfléchir la lumière, vous mettez toutes les chances de votre côté de capter et de répandre le moindre halo qui entre dans votre maison.

En aménagement intérieur, le contraste est un élément à ne pas négliger. Selon le cas, vous pouvez compenser le manque de lumière en misant sur l’harmonie entre chacun des accessoires que vous installez dans la pièce.