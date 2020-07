Les prémices de la période estivale se font sentir peu à peu. C’est le moment de profiter avec la famille ou les amis d’agréables moments en extérieur. Profiter du soleil, se détendre, faire une petite sieste, se relaxer, partager des instants de grande convivialité reste quelques-uns des meilleurs atouts que présente l’espace en extérieur. Dans cette optique, il serait donc intéressant de porter une attention particulière à l’aménagement de l’espace en extérieur. Qu’il s’agisse du jardin, d’une terrasse, etc. un aménagement implique des coûts parfois onéreux. Bien qu’il soit parfois onéreux, l’aménagement de l’espace en extérieur n’est pas un projet irréalisable. Dans ce guide maison, voici les 10 bonnes idées pour aménager un espace en extérieur sans se ruiner.

Redonner de l’éclat aux meubles vétustes du jardin

Dans votre jardin ou sur votre terrasse, vous disposez des meubles de détente. En effet, le mobilier reste l’élément le plus visible de votre espace en extérieur. Avec les intempéries (soleil, pluie, neige, etc.), les meubles ont pris un coup de vieux. Vous vous posez la question de savoir s’il faut les remplacer ou les conserver. S’ils sont bien entretenus et présentent une certaine solidité, il est préférable de les conserver, mais pas dans cet état vétuste. Leur état de vétusté ternit l’ambiance et l’image de votre espace en extérieur. Au lieu d’investir dans l’achat de mobilier de jardin dispendieux, quelques coups de peinture redonnent une seconde jeunesse à votre mobilier. Osez donc sur des couleurs plus vives. Bien que le blanc reste une couleur intemporelle, le choix des couleurs flashy et pastels donneront un aspect plus tendance et moderne à votre mobilier. Certaines couleurs se marient aisément à l’ambiance de votre espace en la rendant unique et originale. Ce sont pour la plupart :

Le bleu ;

L’orange ;

Le jaune ;

Le rose.

Ces coloris égayent votre espace en extérieur. Avec un bidon de deux litres de peinture d’une cinquantaine d’euros, vous avez déjà sublimé votre mobilier.

Opter pour le caillebotis pour un sol esthétique

Le caillebotis reste cet équipement bon marché qui permet de donner de l’esthétique au sol de votre espace en extérieur. Vous n’avez pas besoin d’engager de grands travaux pour faire de votre terrasse un espace idéal pour la détente. En quelques étapes, votre sol offrira un aspect authentique :

Délimiter la surface à couvrir et préparer le sol ;

Installer un tissu synthétique peut empêcher les graines de germer. Cette germination des graines évite la repousse des mauvaises herbes ;

Installer le caillebotis.

Ce type de revêtement confère à votre espace en extérieur une ambiance digne d’une plage. Il faut noter que ce type de revêtement est disponible à des tarifs abordables.

Créer une zone d’ombrage

La présence de l’ombre dans votre espace de détente vient rehausser le style d’ambiance. Créer l’ombre permet de vous mettre à l’abri des regards indiscrets, de profiter du bon vent et de se protéger du soleil avec une pergola bio climatique. Pour se faire, il existe des équipements dédiés pour apporter de l’ombre dans votre espace en extérieur. Les voiles d’ombrage restent l’accessoire de décoration le plus utilisé pour vivre d’agréables moments de détente dans votre espace en extérieur. Les voiles d’ombrage sont disponibles sous différentes formes (rectangulaire, triangulaire, etc.), coloris et sont accessibles à des prix intéressants. Les rayons de décoration sont des lieux où il est possible de trouver le voile dont vous avez besoin.

Installer du mobilier d’extérieur avec des matériaux de récupération

L’utilisation des matériaux de récupération est tendance. Si vous sentez en vous des talents de bricoleur, vous pouvez rapidement assembler un mobilier de jardin. Par exemple avec des palettes, un canapé ou un salon d’extérieur peut rapidement voir le jour, des caisses de pommes peuvent être utilisées comme des sièges, des tonneaux vides pour table, etc. Les idées de bricolage pour créer du mobilier à partir des objets de récupération ne manqueront pas. Votre imagination reste la seule limite pour créer du mobilier original et authentique dans votre espace en extérieur. Utiliser des matériaux de récupération, c’est vivre le nouvel âge du recyclage. Il s’agit d’une idée qui confère à votre espace de l’éclat et de la splendeur avec un petit budget.

Choisir des luminaires tendance pour une atmosphère plus vivante

C’est intéressant de profiter de son espace en extérieur même à la tombée de la nuit. Un panel de luminaires est disponible pour éclairer votre havre de paix et lui conférer tout l’attrait qu’il lui faut. Il y a :

Les lampadaires à LED ;

Les bougies ;

Les guirlandes ;

Les lanternes ;

Les lampions ;

Les photophores.

Ces luminaires offrent une atmosphère festive et un thème cosy à votre espace en extérieur. Les luminaires avec des teintes colorées apportent plus de vie et rendent l’atmosphère de votre espace en extérieur plus convivial. Vous pouvez privilégier les luminaires solaires à LED. De même, il existe des luminaires d’été qui sont très pratiques et nomades. Cette option vous permet d’éclairer votre terrasse ou votre jardin la nuit sans dépenser de l’énergie. Avec un peu plus d’une vingtaine d’euros, vous pouvez trouver des guirlandes ou des lanternes de couleur dans les grandes surfaces.

Poser un tapis d’extérieur pour apporter de la douceur

Quel que soit le type de revêtement (bois, béton, carreau, etc.), le tapis apporte une touche de couleurs et de fantaisie à votre espace extérieur. Qu’il soit uni ou coloré, bohème ou graphique, etc., le tapis de sol fera rêver l’ambiance de votre espace en extérieur. Vous avez peut-être envie d’offrir à votre espace en extérieur une atmosphère cosy, les tapis de sol aux motifs africains ou scandinaves restent les mieux adaptés pour apporter de la douceur. Privilégiez les modèles de tapis de sol qui présentent un entretien facile et une meilleure résistance aux rayons solaires, à la pluie, et aux taches. Les tarifs des tapis de sol varient en fonction des dimensions de ce dernier.

Profiter du pouvoir des coussins

Les coussins ont ce pouvoir de réveiller la splendeur du lieu où ils sont installés. Les coussins sont disponibles en plusieurs coloris, formes, matières et textures qui peuvent facilement s’adapter à vos goûts et vos envies. De petite ou de grande taille, les coussins peuvent être modulables. Ce sont des accessoires confortables qui viennent mettre en valeur la beauté de votre espace de détente. Ces moyens subtils apportent un peu plus de fantaisie à votre ambiance. Assis depuis votre canapé, vous pouvez détendre vos jambes en toute aise. Ce qui est intéressant c’est que vous pouvez les installer sans vous ruiner.

Créer un coin de verdure pour une ambiance zen

Quel que soit le type de plantes (grande ou petite, fleurie ou colorée), l’atmosphère de votre espace en extérieur saura briller de mille feux. La présence des plantes dans ce milieu a de nombreux atouts :

Vous profitez pleinement de votre intimité à l’abri des regards indiscrets ;

Votre espace bénéficie d’une certaine richesse de couleurs et d’une pureté naturelle.

Non seulement les plantes sont décoratives, mais elles purifient le milieu. Les plantes ne peuvent être installées dans l’espace de détente sans les pots et jardinières. Bien qu’installer un spa chez soi reste un luxe désormais abordable, les plantes vous permettent de profiter de toute la douceur qu’offre la nature. Pour diversifier et enrichir les couleurs de cet espace, vous privilégiez des pots et jardinières aux sculptures uniques. De même, avec vos enfants ou vos amis, décorez ces accessoires afin de leur donner une touche d’originalité. Il faut remarquer que la présence des plantes s’adapte à tout type de décor.

Installer des équipements de détente

Dégradez cette image classique de la détente dans un canapé en optant pour des équipements spéciaux de détente :

Nacelles ;

Hamacs ;

Fauteuils suspendus.

Ces dispositifs viendront sublimer votre espace en extérieur. Que ce soit pour vous reposer, jouer, lire, dormir ou vous relaxer, ces équipements sauront vous transporter dans vos rêves les plus fous. Très vite, ils sauront se transformer en stars de votre espace en extérieur et vous ne pouvez plus vous passer d’eux.

Installer les miroirs pour avoir l’impression de grandeur

Les miroirs ont toujours été un bon moyen pour donner de la grandeur à un espace réduit. En installant le miroir dans votre espace extérieur, vous réalisez aisément un lien entre le monde intérieur et celui extérieur à votre maison. Très décoratifs, les miroirs se déclinent en un panel de modèles :

Modèle en bois ;

Modèle en rotin ;

Modèle avec un cadre coloré ;

Modèle en fer forgé.

Le miroir offre à votre espace en extérieur un look unique et authentique. L’utilité du miroir se fait sentir encore à la tombée de la nuit avec les luminaires. À ce moment de la journée, le miroir permet à votre espace en extérieur de profiter d’une splendide ambiance féérique.

Pourquoi ne pas installer un coin repas dans votre espace en extérieur ?

Une petite faim, ça peut arriver dans un espace de détente. Au lieu de se lever et d’aller en intérieur avant de revenir à l’extérieur pour savourer vos plats préférés, il serait plus judicieux d’installer un coin repas dans votre espace en extérieur. Cela vous évite les aller-retour qui peuvent être harassants en fin de compte. L’aménagement du coin repas dans votre espace en extérieur vous permet de profiter d’un peu plus de moments de convivialité sans vous soucier de revenir sur vos pas en intérieur.