Les luminaires installés dans une maison sont non seulement importants pour l’éclairage mais servent également pour l’esthétique. En effet, les concepteurs associent de mieux en mieux la beauté à l’efficacité pour le plus grand bonheur des clients. L’utilisation des spots comme luminaires pour éclairer différentes pièces de la maison est en vogue. Dans le cas de la salle de bains, les spots encastrables, discrets mais tout aussi performants, constituent une excellente idée d’éclairage. De plus, ils ont cette faculté d’embellir la salle tout en apportant à l’atmosphère cette touche lumineuse délicate et sereine.

Un spot encastrable, qu’est-ce que c’est ?

Un spot encastrable est un luminaire moderne, encastré dans le plafond de la pièce dans laquelle il est utilisé comme éclairage. On les distingue par leur discrétion, ils sont plutôt cachés, on ne les remarque en réalité que quand l’ampoule est allumée. Généralement ils sont placés à plusieurs endroits dans la salle. On peut distinguer plusieurs types de spots encastrables selon leurs caractéristiques.

Forme du spot et rotation de l’ampoule

Les spots encastrables en forme ronde sont les plus courants. Mais d’autres formes sont également disponibles. On peut donc en trouver en forme de rectangle. Les spots encastrables en carré existent également. En matière de rotation de l’ampoule, on a deux types des spots encastrables. On parle alors de spots fixes et de spots orientables. Ces derniers permettent une rotation de l’ampoule et cela est très efficace quand on désire éclairer ponctuellement une partie ou un élément de la salle. Les spots par contre fixes ne peuvent pas subir de rotation. L’éclairage se fait dans la même direction, sans possibilité de changement.

Les matériaux de fabrication

On peut distinguer des spots encastrables fabriqués en plusieurs matériaux. On retrouve des spots encastrables en plastique, ils sont les plus abordables. Les modèles en inox sont les plus recommandés pour une salle de bains, de même que pour une cuisine. Si vous recherchez des modèles plutôt légers, ceux fabriqués en aluminium feront mieux l’affaire. Il en existe également en verre avec une bonne touche d’élégance.

Spots à personnaliser Vs Spots complets

On a la possibilité avec les spots de pouvoir avoir des modèles à personnaliser soi-même. Il s’agit en effet de pouvoir choisir les accessoires soi-même selon ses goûts. Les spots complets par contre ont déjà leur package d’accessoires. Même si certains modèles ne comportent pas d’ampoule, les autres éléments pour l’installation sont normalement déjà pourvus.

Les spots encastrables pour salle de bains

Bien que les spots encastrables peuvent être utilisés pour différentes pièces de la maison, les spots encastrables pour la salle de bains doivent répondre à un certain nombre de critères pour la sécurité des personnes. En réalité, une salle de bains est un milieu humide, et l’électricité et l’eau ne font évidemment pas bon ménage. Les installations lumineuses dans une salle de bains doivent respecter donc certaines normes de sécurité.

Le choix de la tension adéquate est lié à l’utilisation qui sera faite du spot. Pour ce qu’il en est des salles de bains, la tension conseillée est généralement de 12 Volts. Ces types de spots sont appelés des spots à très basse tension TBS. Le système fonctionne à l’aide d’un transformateur qui convertit la tension normale de 220 Volts en 12 Volts. En fonction de la tension, on aura une douille d’ampoule différente pour le spot. La douille d’ampoule utilisée donc en salle de bains ne sera pas la même que pour un spot encastrable pour une tension de 220 Volts.

Les spots encastrables pour salle de bains se distinguent également par leur résistance aux projections d’eau. Dans une salle de bains, cela est inévitable et il faut prendre cette disposition en amont. Ils doivent donc être étanches. Et cela est notamment le cas aussi pour les appliques extérieures qui sont également soumises à des normes en matière d’étanchéité.

Les normes de sécurité

On distingue selon la norme de sécurité NF C15 – 100 quatre zones dans la salle de bains. L’installation de luminaires dans chaque zone a ses particularités. La zone 0 concerne la baignoire, le lavabo et la douche. Un éclairage placé dans cette zone doit pouvoir résister pour un temps donné à une immersion d’un mètre au plus. Ensuite dans la zone 1, des projections d’eau peuvent venir de tous les angles. Il faudra un luminaire avec une protection contre ces projections. Dans la zone 2, la protection doit prendre en compte, en plus des projections d’eau, les éclaboussures. Et la zone 3 requiert un éclairage avec une protection contre les gouttes d’eau. Cette zone concerne également des hauteurs supérieures ou égales à 2, 25 m. Selon les zones on peut distinguer les éclairages suivants avec IP qui indique l’Indice de Protection et le X employé pour la protection en matière de poussière et corps solides.

IP67 ou X7 pour la zone 0 ;

IP65 ou X5 pour la zone 1 ;

IP44 ou X4 pour la zone 2 ;

IP61 ou X1 pour la zone 3.



Un spot encastrable connecté, pourquoi pas ?

La technologie permet aujourd’hui d’associer l’utile à l’agréable. On peut se procurer des spots encastrables qui ne servent pas seulement à éclairer, mais qui ont d’autres fonctionnalités qui peuvent nous procurer détente et plaisir. On peut par exemple écouter de la musique, cela est possible par une connexion Bluetooth intégrée. Quoi de plus relaxant pendant un moment seul à seul avec soi-même dans son bain ! Le plus intéressant est surtout la possibilité de contrôler à distance le spot. Que ce soit pour l’éteindre ou l’allumer, pour surfer sur différentes couleurs ou régler l’intensité de la lumière, ces fonctionnalités sont bien réelles suivant les modèles. Grâce à une télécommande, ou simplement sur son smartphone à l’aide d’une application, on peut commander à distance son éclairage.

Des conseils pour un bon éclairage dans votre salle de bains

On serait tenté avec les différentes possibilités qu’on a de miser plus sur l’aspect esthétique et décoratif. Il est toutefois important de trouver le bon équilibre entre l’aspect fonctionnel et l’aspect décoratif. Un éclairage sert d’abord à offrir la lumière nécessaire pour les moments passés en salle de bain. Il ne faut pas avoir du mal à se voir clairement dans le miroir parce que l’aspect esthétique a été privilégié. Pensez à cet effet à une couleur qui se rapprocherait de la lumière du jour pour les passages devant le miroir.

Il faut également tenir compte que la taille de votre salle de bains. Une salle de bains très spacieuse n’aura pas les mêmes besoins qu’une autre plutôt petite. Mais il ne faut pas non plus faire l’impasse et s’en tenir seulement à un éclairage général de la pièce parce qu’elle est petite.

Un spot encastrable orientable serait plus intéressant. Grâce à la rotation possible, vous pourrez rediriger la lumière pour éviter l’éblouissement, ou pour éclairer spécifiquement une certaine zone de la pièce. Pourquoi ne pas profiter de la lumière naturelle de temps en temps si votre salle de bains dispose de fenêtres ? C’est aussi une bonne alternative pour un éclairage simple et efficace.

Une nécessité associée à l’agréable

On ne pourra pas se passer des installations de luminaires dans nos salles de bains. Et les spots encastrables constituent une magnifique option. En respectant évidemment les normes de sécurité, on peut profiter de ces luminaires plutôt discrets, mais très efficaces. De plus, ils sont plutôt élégants et embellissent grandement les salles de bains.

Au-delà de sa fonction d’éclairage, la lumière dans une salle de bains joue également sur l’ambiance dans cet endroit dans lequel nous commençons nos journées. Lorsque l’atmosphère dans la pièce est propice à la détente et à la sérénité, c’est un véritable gain émotionnel. À vous de trouver l’éclairage qui vous convient le plus en jouant sur les couleurs et sur l’intensité, et de créer votre atmosphère idéale. Pourquoi ne pas vous aider des rubans led ?

Besoin de plus d’informations ?

Renseignez-vous dans les boutiques en ligne. Les spots encastrables pour la salle de bain ne sont pas difficiles à trouver ; plusieurs plateformes en ligne vous offrent plusieurs modèles à consulter et vous pourrez faire votre choix. Pourquoi ne pas faire appel à un professionnel ? Il saura vous guider dans le choix de vos spots encastrables. En fonction de votre salle de bains, des différents modèles, et de vos envies, l’équilibre pourra être trouvé pour avoir entière satisfaction.

Vous serez peut-être tenté d’installer des spots encastrables dans d’autres pièces de votre maison. Car bien sûr, ces petits bijoux ne sont pas seulement réservés pour la salle de bains. Pour votre salon, pour la cuisine, etc., vous pouvez opter pour des spots encastrables. Et que dire des spots encastrables connectés ! La distance ne sera plus un problème, vous pourrez commander l’allumage de vos spots depuis votre smartphone. Cela va simuler votre présence et dissuader d’éventuels candidats à l’effraction. Les spots encastrables sont des luminaires très intéressants pour la salle de bains et pour d’autres pièces de votre maison. Trouvez ceux qui vous conviennent et donnez un nouvel éclat à votre maison.