Souhaitez-vous acheter une nouvelle imprimante pour votre bureau ? A priori, cela peut sembler banal. Aujourd’hui, les boutiques et les plateformes de vente en ligne proposent à la clientèle une gamme variée d’articles relevant de la bureautique et de l’informatique. Face à la diversité de ces produits, faire un choix optimal et de qualité devient préoccupant. Pour vous aider lors de l’achat de votre future imprimante, cet article vous propose quelques paramètres à considérer.

Importance d’une imprimante dans un bureau

Le rôle d’une imprimante dans un service, un bureau ou une entreprise n’est plus à démontrer. Comme vous le savez, dans un bureau, les dossiers et documents sont régulièrement traités sur ordinateur. Afin de passer de ce support numérique au support papier, l’usage d’une imprimante est impératif. De ce fait, elle permet de tirer la version papier de vos fichiers et de les multiplier à volonté. De même, l’imprimante offre la possibilité de numériser les papiers physiques pour disposer des fichiers manipulables sur ordinateur.

Ainsi, lorsque vous avez vos propres imprimantes dans votre service, vous n’avez plus besoin de recourir aux prestations de services d’un opérateur d’impression qui vous coûterait cher. Il suffit d’acheter une fois les imprimantes appropriées à vos besoins pour bénéficier de leurs avantages sur une longue durée.

Les types d’imprimantes

Sur le marché, il existe plusieurs types d’imprimantes. Il s’agit :

des imprimantes laser ;

des imprimantes à jet d’encre ;

des imprimantes multifonctions ;

des imprimantes matricielles ;

des imprimantes de cartes ;

des imprimantes mobiles ;

des imprimantes 3D.

Dans ce lot d’imprimante, c’est seulement les trois premières qui sont beaucoup plus utilisées et plus adaptées au bureau. Elles sont plus sollicitées pour effectuer des travaux d’impression et de copie des documents dans les administrations et services. Elles occupent une place non négligeable parmi les matériels et les équipements bureautiques. Cependant, comment choisir l’idéale imprimante pour votre bureau ?

Proportionnalité entre la dimension de l’imprimante et celle de son emplacement futur

Lorsque vous voulez acquérir une nouvelle imprimante de qualité, il est indispensable de calculer les dimensions du support sur lequel votre dispositif d’impression restera. Car, dans les magasins et boutiques, il existe une panoplie d’imprimantes, de dimensions variées. Généralement, les imprimantes qui sont très simples ont besoin de peu d’espace. Par contre, celles qui sont grandes et complexes (munies de télécopie et de scanner) nécessitent une place conséquente.

À titre d’illustration, si la nouvelle imprimante à acheter a des fonctionnalités relatives à la numérisation, il va falloir veiller à ce qu’il y ait de l’espace pouvant permettre d’ouvrir la couverture aisément. Par ailleurs, il faut retenir qu’il est indispensable de mettre votre imprimante près de l’ordinateur lorsqu’il ne comporte pas de dispositif de connexion sans fil.

Connaître le type d’utilisation à faire de l’imprimante

Avant de se procurer une nouvelle imprimante, il faut identifier l’utilisation que vous voulez en faire de façon générale et savoir quels sont les supports sur lesquels les impressions seront faites. C’est un préalable très important dans le choix de votre imprimante de bureau lors de l’achat. En effet, c’est en fonction du type d’utilisation à faire de votre outil que les caractéristiques qu’il doit avoir seront définies.

Si vous souhaitez imprimer des fichiers monochromes ou des fichiers images, il serait judicieux de choisir une imprimante laser ou une imprimante à jet d’encre. Il en est de même lorsque vous tirez régulièrement des courbes et des diagrammes en couleurs. Une imprimante à jet d’encre fonctionne de telle sorte à instiller des gouttelettes d’encre à couleur sur votre papier selon un mécanisme de déplacement de façon horizontale. Par contre, une imprimante laser dispose d’un système qui consister à bruler l’encre en poudre sur le support.

De toutes les façons, ces deux types d’imprimantes renferment des avantages importants, mais variés selon vos attentes. Le premier permet d’avoir une excellente qualité d’impression. Il offre l’opportunité de faire des impressions à couleur. Cette imprimante est beaucoup plus conseillée pour ceux qui font des tirages des documents administratifs et officiels, et pour ceux qui éditent des images. Contrairement à son prédécesseur, l’imprimante laser est avantageuse pour les impressions fréquentes et en grande quantité. Elle se caractérise également par sa rapidité dans l’accomplissement des travaux d’impression.

Alors, procurez-vous votre imprimante en tenant compte de l’utilisation principale que vous souhaitez en faire. Cependant, si vous n’arrivez pas à déterminer la mission première de votre outil, optez pour une imprimante multitâche à jet d’encre qui permet d’avoir des rendus nets.

Miser sur la vitesse et la qualité des tirages

En fonction de vos attentes, vous êtes tenu de vous pencher sur trois critères supplémentaires de choix d’une imprimante de qualité pour votre bureau. Il s’agit de la rapidité d’impression, de la qualité des rendus et de la consommation des cartouches. Ces trois éléments doivent guider votre choix, vous permettant ainsi de satisfaire vos besoins.

En effet, la vitesse de tirage est définie en page par minute. Si vous désirez une machine capable de vous sortir une centaine de pages en une minute maximum, jetez votre dévolu sur une imprimante à jet d’encre de qualité supérieure. Vous aurez ainsi la garanti des tirages de très bonne qualité en un temps record.

De la quantité de supports à éditer va dépendre le nombre de cartouches d’encre à utiliser. Une imprimante à jet d’encre dispose de nombreuses cartouches. Il y en a qui sont composées de deux cartouches. L’une sert de contenant pour l’encre de couleur noire et l’autre contient les autres couleurs. Cependant, lorsqu’il arrive qu’une des cartouches se vide, il faut forcément la remplacer avant que la machine ne reprenne son fonctionnement. Dans ce cas, il faut privilégier des imprimantes qui disposent des alvéoles pour chaque couleur. C’est une alternative qui est plus économique. Il est recommandé de choisir lors de l’achat, une imprimante qui est composée d’au moins six compartiments surtout pour tous ceux qui aiment imprimer des photos. Ainsi, vous jouissez des impressions de très haute qualité et de bonne résolution.

Choisir des fonctionnalités qui correspondent à vos besoins

Savez-vous qu’une imprimante ne sert plus qu’à imprimer ? Aujourd’hui, grâce à l’évolution technologique, une imprimante c’est au-delà d’une simple affaire de tirage de supports ou de documents. D’ailleurs, les imprimantes qui servent seulement à éditer des textes ne sont plus d’actualité dans les boutiques de vente et sur Internet. Donc, il est important de vous demander si vous souhaitez bénéficier d’autres fonctionnalités en achetant une nouvelle imprimante pour votre bureau. Si vous voulez imprimer seulement, ce n’est pas la peine de vous gêner pour acheter un appareil multifonctions. Une simple imprimante laser fera l’affaire.

Par contre, si vous voulez une imprimante dernier cri et à la pointe des innovations technologiques, orientez votre choix sur celle qui peut accomplir plusieurs tâches à la fois. Ce modèle d’imprimante « tout-en-un » est très pratique et arrive à associer les travaux de tirage, de numérisation et de télécopieur.

La plupart des autres fonctionnalités des imprimantes multitâches sont le scannage et la photocopie. Ce type d’imprimante a la capacité de s’approvisionner automatiquement d’encre. Dans certains cas, elle offre la possibilité de faire des fax. Elle évite de dépenser des fonds supplémentaires pour acheter un scanner ou un photocopieur à part.

Malgré cet éventail d’avantages des imprimantes multifonctions actuellement en vogue, il faut faire preuve de vigilance lors de l’achat. Il est primordial de s’interroger sur la performance de chacune des options et de les tester si possible. Vous pouvez par exemple vérifier sa capacité à faire des photocopies. Il en sera de même pour le scannage où il faudra contrôler la résolution des rendus. Ainsi, les surprises décevantes sont réduites à défaut d’être totalement écartées.

Miser sur une imprimante connectée

De plus en plus, les améliorations sont apportées aux modèles d’imprimantes qui existent sur le marché. Les industries de l’informatique et de la bureautique ne cessent d’innover afin de rendre l’utilisation des outils confortable. Aujourd’hui, il est possible d’acheter une imprimante Wi-Fi.

Ce qui se fait habituellement jusqu’ici, c’est la connexion des imprimantes aux ordinateurs grâce à un câble USB. Ce qui n’est pas mauvais en soi. D’ailleurs, cette manière de faire garantit une stabilité de la liaison entre l’imprimante et l’ordinateur.

Grâce à l’innovation qu’apporte la technologie dans l’univers des imprimantes, il n’y a plus de limite à imprimer depuis les supports mobiles. Aujourd’hui, il est possible de faire des tirages en joignant un téléphone intelligent, une tablette ou même un appareil photo à une imprimante grâce à un réseau Wi-Fi ou par Bluetooth. Ainsi, vous pouvez commander des impressions de loin et aussi depuis divers ordinateurs connectés au Wi-Fi.

En somme, il est primordial de prendre le temps de définir attentivement les travaux d’impression que vous souhaitez accomplir avec votre imprimante avant de vous lancer dans le processus de son acquisition. C’est un préalable qui permet d’acquérir un nouveau dispositif d’impression qui saura combler vos attentes. N’oubliez surtout pas de considérer la proportionnalité entre la dimension de l’imprimante et celle du support qui doit l’accueillir. Prenez également la peine de tester la bonne marche de votre imprimante. Car cela vous évitera à coup sûr des surprises désagréables.