Vous venez d’acquérir un bien immobilier ou encore votre maison ou votre appartement a besoin d’une remise à neuf. Dans ce contexte, il est à prévoir d’engager des travaux de rénovation pour que votre logement présente une certaine commodité de confort, d’esthétisme, d’économie d’énergie et de sécurité pour les occupants. L’exécution des travaux de rénovation peut sembler facile pour des bricoleurs. Or, il n’en est rien dans la réalité, car la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Dans cet article, vous allez découvrir les raisons qui motivent l’appel à un professionnel pour la réalisation des travaux de rénovation de votre maison.

Le respect des règles en vigueur et la préservation de l’environnement

En construction, les règles restent dynamiques et évoluent avec le temps. Il en est de même dans les travaux de rénovation. Quel que soit le type de rénovation (plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie, etc.), la loi définit des normes qu’il faut absolument respecter. Par exemple, la loi fait obligation de la présence d’un architecte pour l’exécution de certains travaux de rénovation dont la surface au plancher est évaluée à plus de 150 m2. Lorsque les normes ne sont pas respectées, c’est la responsabilité du propriétaire de maison ou de l’appartement qui est engagée. C’est pour pallier cet état de choses qu’il est recommandé de faire recours à une entreprise de rénovation Paris. C’est un expert de la rénovation depuis des générations qui saura apporter la solution adéquate à vos travaux de rénovation à Paris et ailleurs en Île-de-France. De même, dans une optique de préservation de l’environnement, l’utilisation de certains matériaux est proscrite. Un bricoleur ne peut pas maîtriser toutes les exigences légales en matière de préservation de l’environnement.

La sécurité et la garantie d’une bonne prestation

Entre faire des économies avec des travaux de bricolage ou enfreindre la loi et payer cher pour les amendes, il faut faire un choix. L’appel à un professionnel pour une rénovation vous met non seulement à l’abri des sanctions pénales, mais aussi offre une sécurité pour les occupants. En effet, pendant l’exécution des travaux de rénovation, il est indispensable de prendre des dispositions afin de garantir la sécurité de ceux qui travaillent et des occupants de l’habitation. Par exemple, pour abattre un mur porteur, il est primordial de prendre des mesures de sécurité. Sinon une inattention ou un geste exécuté par inadvertance peut se transformer en un sinistre ou une catastrophe. La mise en place de ces mesures de sécurité par le professionnel reste un moyen pour offrir à la clientèle des services de qualité. Ce n’est qu’avec un professionnel que vous profitez d’une garantie c’est-à-dire d’une période où les dommages qui peuvent affecter la qualité des travaux de rénovation (fissures, défaut d’étanchéité, etc.) sont couverts. Cependant, le délai de garantie varie en fonction des travaux de rénovation exécutés. Lorsqu’il s’agit des gros œuvres comme la rénovation de la piscine, de la véranda, de la terrasse ou des combles de votre maison, le recours à un professionnel vous fait bénéficier d’une garantie décennale (10 ans). Par contre, pour l’exécution des petits ouvrages la pose des portes, des fenêtres, des faux plafonds, d’une chaudière, d’un robinet, etc. la garantie est biennale (deux ans). C’est ce qu’on appelle souvent la garantie de bon fonctionnement.

Par ailleurs, le professionnel n’a pas seulement la compétence pour la bonne exécution des travaux de rénovation. Il dispose de l’expérience pour vous fournir une meilleure assistance-conseil. Étant un connaisseur de son domaine, il peut étudier la faisabilité de votre projet et voir si vous pouvez ou non apporter les modifications envisagées à votre logement. Le recours à un professionnel vous donne l’assurance d’un travail bien fait.

La rapidité et l’efficacité pour un gain de temps

Le bricoleur ne dispose pas tout le temps de l’équipement adéquat pour exécuter efficacement les travaux de rénovation. Cette situation peut constituer la source d’un manque à gagner à cause de travaux mal exécutés. Or, avec un professionnel, vous gagnez un temps considérable dans vos travaux de rénovation et pouvez profiter sereinement d’une nouvelle installation ou d’un nouvel équipement. Quel que soit l’imprévu qui survient pendant la rénovation, l’expert saura intervenir promptement et efficacement. La combinaison de la dextérité acquise au fil des expériences et l’adéquation des outils restent des marques d’efficacité et de gain de temps dans l’intervention d’un spécialiste dans les travaux de rénovation. L’appel à un professionnel est un moyen efficace de profiter à bonne date de son nouvel équipement ou installation.

L’aide des pouvoirs publics

Exécuter des travaux de rénovation nécessite un lourd investissement. Tout le monde ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour la réussite de la rénovation. Dans cette perspective, il est mis en place des moyens de financement pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Pour les travaux de rénovation énergétique, il y a :

La prime de rénovation qui peut aller jusqu’à 20 000 € pour les travaux de rénovation ;

pour les travaux de rénovation ; L’éco-PTZ ou éco prêt à taux zéro qui est une aide à la rénovation donnée sous forme de prêt à taux zéro ;

L’assistance pour l’installation des panneaux solaires photovoltaïques ;

; Le crédit d’impôt à la transition énergétique ;

La taxe sur valeur ajoutée pour l’amélioration énergétique.

Il y a aussi les aides aux travaux de rénovation destinés à l’amélioration de l’habitat.

L’aide à la mise en sécurité de votre habitation ;

L’aide de la caisse de retraite pour l’amélioration de votre habitat ;

Le financement des travaux pour adapter votre logement à votre handicap.

Des travaux de qualité et certifiés

Ces apports de financement sont assurés par l’État, les collectivités locales, les organismes environnementaux, etc. L’objectif de ces financements est de préserver l’environnement. Cependant, il ne faut pas manifester le désir d’exécuter des travaux de rénovation pour prétendre à ces moyens de financement. Pour bénéficier de ces différents aides, il faut que l’exécution des travaux de rénovation soit confiée à un professionnel, de préférence un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’environnement). Les certifications RGE sont une marque ou un signe de qualité donné à un professionnel ou une entreprise qui respecte les critères légaux d’exécution des travaux de rénovation et d’économie d’énergie dans les habitations.

Tous les professionnels ou artisans de la rénovation ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui vous fournissent des prestations de qualité. Par contre, il y en a d’autres qui exécutent des travaux dont la qualité laisse à désirer. Pour vous mettre à l’abri de ces déconvenues, il faut trouver le professionnel compétent capable de vous fournir des travaux de qualité.

La recommandation

C’est une technique qui vous offre l’occasion de dénicher le meilleur professionnel pour vos travaux de rénovation. Un ami, un membre de votre famille ou une collègue de travail peut vous recommander un professionnel qui lui aurait fourni des prestations de qualité.

Le bouche-à-oreille

C’est une méthode ancienne pour trouver le professionnel qualifié. Elle reste toujours efficace de nos jours.

La demande de devis

Le devis est un document qui vous offre une image du type de professionnel à qui vous avez à faire. Sa réalisation est gratuite chez la plupart des professionnels. Il faut donc en demander auprès de plusieurs pour vous faire une idée du coût de vos travaux de rénovation et par conséquent du professionnalisme de votre spécialiste. De même, il faut demander au besoin de rencontrer le professionnel afin de vous faire une première impression. Cependant, il ne faut jamais verser le moindre acompte ou entamer les travaux de rénovation sans une étude approfondie du devis.

La vérification des informations sur le professionnel

Pour les professionnels et entreprises qui respectent les normes en vigueur, certaines informations importantes sont en général mentionnées sur le devis. Ainsi, vous avez des informations comme :

L’adresse de l’artisan ;

Le numéro de téléphone ;

La date d’immatriculation ;

L’adresse de son site web.

Une visite sur le site du professionnel vous aide à découvrir d’autres informations comme :

L’immatriculation au registre des métiers ;

Le chiffre d’affaires ;

L’effectif de son personnel (s’il en dispose) ;

Les résultats nets et les bénéfices.

De même, vous pouvez vérifier s’il bénéficie d’une assurance. Cette assurance lui permet de garantir ses travaux et de couvrir les dommages que peut causer l’ouvrage qu’il a réalisé.

Le prix

C’est un critère déterminant dans le choix du prestataire. Lorsque les prix pratiqués sont les plus bas possible, il y a de quoi douter de la qualité de la prestation. Par exemple, un artisan sérieux et compétent ne prendra jamais une dizaine d’euros de l’heure pour une pose de porte ou de fenêtre. Il faut donc rester prudent par rapport aux professionnels qui proposent des prix trop alléchants. La qualité de la prestation peut en pâtir.

La proximité

L’appel à un professionnel qui est éloigné de votre maison reviendra forcément plus cher que celui qui se situe non loin du chantier. En consultant la liste des professionnels de votre département, vous êtes certains de trouver l’artisan professionnel capable de vous apporter des prestations de qualité.

L’exécution des travaux de rénovation n’est pas une mission aussi simple qu’il y paraît. Faire appel à une entreprise de rénovation reste un des moyens de garantir des travaux de qualité, la pérennité de votre logement et la sécurité des occupants.