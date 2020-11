Hormis les motifs de déménagement, de divorce ou de décès d’un membre de la famille, plusieurs d’autres raisons peuvent nous amener à rechercher de l’espace à la maison. C’est le cas par exemple lorsque vous avez en vue un projet de décoration d’intérieur. En effet, pour bien optimiser l’espace de décoration, il est primordial de faire le vide afin d’avoir une vue globale de l’espace à décorer. Et lorsque vous envisagez de faire de la décoration d’intérieure, vous n’êtes pas obligé de tout jeter surtout si vous avez des objets souvenirs auxquels vous tenez. La meilleure option dans ce cas est bien évidemment la location d’un box de stockage qui demeure une solution pratique de garde-meuble en France. Comment fonctionne un garde-meuble et quels sont les avantages liés à cette option ?

Le principe du garde-meuble

En pratique, l’option du garde-meuble consiste à stocker des affaires dans l’entrepôt d’une société spécialisée en la matière. Ainsi, pour avoir de l’espace chez vous afin de conduire à bien votre projet de décoration d’intérieure, il vous faudra faire la location de box de stockage idéalement conçus pour accueillir vos objets de toutes sortes tels que les meubles, les archives, le matériel de jardinage, etc. Vous pouvez donc y ranger tout ce dont vous n’aurez pas véritablement besoin dans la période de décoration à la maison. L’avantage avec la plupart des garde-meuble est qu’ils sont dotés d’un système d’aération afin d’empêcher les éventuelles moisissures, la prolifération de mousse ou de champignons, etc. De même, les gardes meubles sont individuels ; ce qui constitue un gage de sécurité et de praticité pour vous. Avec cette option, vous ne courez donc aucun risque de perte ou de vol de vos biens précieux.

Notez que le garde-meuble est à la base un espace loué pour faire du stockage des affaires dans une durée déterminée. Cet espace est exploité pendant une courte durée a priori afin de vous permettre de finir votre décoration d’intérieur. Généralement, au niveau des gardes meubles, vous avez les enseignes professionnelles, des centres de self-stockage (garde meuble sécurisé en libre-service) en France. Le self stockage encore appelé box de stockage vous permet d’avoir à votre disposition une pièce dédiée pour y stocker tout ce que vous voulez et vous y accédez au besoin. Le self stockage offre un avantage d’autonomie vous permettant d’y accéder à tout moment. Au niveau des centres de stockage, il existe souvent des créneaux horaires assez larges sur toute la semaine.

En résumé, contrairement à un garage ou le grenier d’un proche, les centres de stockage vous permettent de bénéficier des meilleures conditions de stockage. Ce qui n’est pas le cas avec un garage qui peut être par exemple humide et froid et donc, inconfortable pour stocker des biens de grande valeur. De même, vous n’avez pas une autonomie d’accès. En revanche, dans un espace de sel stockage, vous avez l’assurance de la sécurité de vos biens et ceux-ci sont gardés au sec et dans les meilleures conditions de conservation.

De quoi avez-vous besoin pour le rangement dans un box de stockage ?

Pour un meilleur rangement de votre box de stockage, il vous faudra par exemple des cartons de tailles variées comme :

Des cartons dotés de croisillons pour faciliter le stockage des bouteilles et des objets en verres ;

Des cartons de grande taille pour y ranger des objets tels que les écrans, les ordinateurs, etc. ;

Des cartons halogènes qui ont une forte résistance aux chocs.

Outre les cartons, vous aurez également besoin de rubans adhésifs avec dévidoir, des étiquettes, des housses, de papier bulle, d’un marqueur, etc. Par ailleurs, certaines sociétés de garde-meuble peuvent mettre à votre disposition des bacs en plastique, des chariots ou diables pour le transport des objets de grands volumes qui sont difficiles à déplacer.

Les avantages de l’utilisation d’un garde-meuble

Quelle que soit la raison pour laquelle vous optez pour la location d’un box de stockage, les avantages de cette solution sont nombreux.

En effet, avec un box de stockage :

Vous avez le choix en ce qui concerne la superficie : généralement en forme de cube spacieux, il vous est loisible d’entreposer vos mobiliers et objets de souvenirs. La taille d’un box de stockage varie généralement entre 1 m² et 100 m² voire plus en fonction de vos besoins réels ;

: généralement en forme de cube spacieux, il vous est loisible d’entreposer vos mobiliers et objets de souvenirs. La taille d’un box de stockage varie généralement entre 1 m² et 100 m² voire plus en fonction de vos besoins réels ; Vous avez la possibilité de choisir le box de stockage en fonction de vos réels besoins c’est-à-dire en tenant compte du nombre d’objets que vous souhaitez stocker ;

c’est-à-dire en tenant compte du nombre d’objets que vous souhaitez stocker ; L’accès à votre espace de stockage peut se faire à tout instant : avec un code personnel que seul, vous détenez. Ainsi, vous pouvez ouvrir le box de stockage aussi bien le jour que la nuit, en semaine comme en weekend. Le local vous est loué pour une durée que vous fixez vous-même ;

avec un code personnel que seul, vous détenez. Ainsi, vous pouvez ouvrir le box de stockage aussi bien le jour que la nuit, en semaine comme en weekend. Le local vous est loué pour une durée que vous fixez vous-même ; L’espace est entièrement sécurisé : vous ne courez aucun risque, car le local est équipé d’un système de vidéo surveillance 24 h/24 ;

vous ne courez aucun risque, car le local est équipé d’un système de vidéo surveillance 24 h/24 ; Les centres de stockages sont disponibles partout en France. Vous n’avez pas besoin de parcourir de grandes distances pour accéder à votre box de stockage.

De façon générale, le tarif des offres de stockage varie en fonction de plusieurs critères à avoir :

Disponibilité du local de stockage ;

Emplacement du box de stockage (rez-de-chaussée, étage, en accès direct, etc.) ;

Nature du box de stockage (container maritime, caisse en bois, pièce individuelle, etc.) ;

Point de sécurité : dispose-t-il d’une alarme activée en permanence ? Digicode ? Système de télésurveillance ? Cadenas ? Système d’aération ?

: dispose-t-il d’une alarme activée en permanence ? Digicode ? Système de télésurveillance ? Cadenas ? Système d’aération ? Période de location du box de stockage et la durée d’entreposage de vos biens.

Bon à savoir : les prix de la location du box de stockage prennent en compte en général l’accès en continu sans frais supplémentaire, le chariot en libre accès pour le transport de vos effets personnels, l’entretien du local pour assurer une meilleure conservation, la détection d’incendie, l’accès facile au box de stockage, les places de stationnement gratuites pour décharger les cartons, l’ascenseur pour les box de stockage disponibles à un niveau supérieur.

Sur les plateformes de location de box de stockage, vous avez la possibilité de faire estimer le coût du box. La demande d’estimation se fait en ligne et l’opération est gratuite, simple et sans aucun engagement pour vous. De même, il existe souvent des conseillers en ligne à votre écoute qui vous conseilleront sur les meilleures solutions de stockage de vos effets.

En France, les solutions de stockage existent partout. Cependant, avant de procéder à la signature du contrat de location du box de stockage qui vous est proposé, il est primordial de vérifier si votre prestataire remplit certains critères.

En effet, la sécurité est l’un des points capitaux à prendre en compte. En rangeant vos biens dans un box de stockage, vous devez avoir l’assurance de retrouver vos biens en état et sans dommages. Optez donc pour un centre de stockage qui offre une sécurité sans faille avec par exemple une alarme intrusion et d’un contrôle d’accès.

Outre la sécurité, la localisation est aussi un élément à prendre en compte dans le choix. Il vous faut un box non loin de chez vous où vous pouvez avoir accès à tout moment. Cependant la qualité de stockage ne doit pas être négligée. Vos biens doivent être gardés dans les meilleures conditions de conservation. Accordez du prix à la propriété du site. Il est important qu’il y ait un service d’entretien pour sauvegarder vos biens.

Par ailleurs, un bon centre de location de box de stockage doit vous mettre à disposition les matériels de manutention en quantité suffisante. Il faut une grande variété de matériels afin de satisfaire à toutes les exigences de manutention. Le prix n’est pas forcément un indice de comparaison. Toutefois, si vous souhaitez bénéficier d’un meilleur tarif, il est recommandé de choisir un box de stockage qui répond au plus juste à votre besoin. Quel que soit le prestataire choisi, le prix est proportionnel à la taille du box que vous choisirez.

Le professionnalisme est le dernier critère à considérer dans le choix de la société de location de box de stockage. Puisque vous souhaitez confier vos biens auxquels vous tenez au plus fort, il est important que la société soit une structure de confiance. Choisissez une entreprise bien établie ayant fait ses preuves et bénéficiant de ce fait d’une bonne réputation auprès de la clientèle. En dehors des avis que vous pouvez consulter sur internet pour vous faire votre propre idée de la structure, vous pouvez également faire recours à vos proches pour mieux comprendre les offres proposées par une structure.

En résumé, la location de box de stockage est une pratique qui ne date pas d’aujourd’hui. Elle est l’une des meilleures solutions pour stocker vos souvenirs lors des projets de décoration. Elle est également utile pour faciliter les déménagements ou les rénovations. Ainsi, vous disposez d’un local où vous pouvez entreposer vos biens pendant la durée que doivent prendre les travaux.